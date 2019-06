Banco Africano de Desenvolvimento deverá emprestar mais a Angola se o país cumprir requisitos do FMI

A agência de notação financeira Moody's considerou esta quarta-feira que o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) deverá aumentar o envolvimento com Angola se o país conseguir cumprir os requisitos do programa de assistência financeira do FMI."O envolvimento do BAD em Angola deverá crescer no futuro por causa do ambicioso programa do Fundo Monetário Internacional assinado com as autoridades em dezembro do ano passado", afirmou a Moody's, numa declaração oficial em resposta à Lusa.Na opinião desta agência de notação financeira, que mantém Angola com um 'rating' abaixo da recomendação de investimento e com Perspetiva de Evolução Estável, o BAD deverá seguir os passos do Banco Mundial, "que tem estado a aumentar as suas operações" desde que foi assinado um programa de assistência financeira com o Fundo.O envolvimento do BAD em Angola equivale a mais de mil milhões de dólares (cerca de 880 milhões de euros), "o que é pouco para uma economia de 100 mil milhões de dólares, como é o caso da angolana", conclui a Moody's.Em comparação, o envolvimento do BAD em Moçambique, uma economia de cerca de 15 mil milhões de dólares (12,3 mil milhões de euros), é de pouco mais de mil milhões de dólares (cerca de 880 milhões de euros), o que representa aproximadamente 15% do Produto Interno Bruto (PIB)."Este envolvimento provavelmente até é mais importante por causa da falta de acesso ao mercado" que Moçambique enfrenta no âmbito do escândalo da dívida oculta, concluíram os analistas da Moody's.