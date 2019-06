Banco cabo-verdiano garante fundos de clientes desviados por funcionária

O Banco Comercial do Atlântico (BCA) de Cabo Verde anunciou esta segunda-feira que a detenção de uma subgerente de uma agência na capital, configura "um caso claro de abuso de confiança", garantindo que os fundos dos clientes visados estão garantidos.O BCA reagiu desta forma ao comunicado da Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde que no sábado anunciou a detenção da subgerente da agência deste banco no Palmarejo, cidade da Praia, suspeita do desvio de um montante estimado em 315.798 euros, "pertencentes a clientes".Em comunicado, a PJ de Cabo Verde afirmou que a detenção ocorreu através da Secção Central de Investigação de Crimes Económicos e Financeiro (SCICCEF), no decurso de "uma denúncia formal" do BCA e "em cumprimento de um mandado do Ministério Público".A detida é colaboradora do BCA desde 2006 e suspeita de cometer os crimes desde 2017.Segundo o BCA, banco do Grupo Caixa Geral de Depósitos (CGD), que no final do ano passado anunciou que vai vender a sua participação nesta instituição bancária, "trata-se de uma situação de abuso de confiança"."O cargo de subgerente é um cargo de confiança e de elevada responsabilidade dentro da organização, daí ter sido um caso claro de abuso de confiança por parte da referida subgerente em relação ao banco, não pondo em causa a segurança dos valores dos nossos clientes colocados à guarda do Banco", prossegue o comunicado.E acrescenta: "O ocorrido foi um caso isolado, o qual foi objeto de atuação por parte do banco, através da tomada de medidas imediatas no sentido de minimizar a possibilidade de se repetirem situações análogas de abuso de confiança e através da comunicação às autoridades judiciais competentes".