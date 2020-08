Banco cabo-verdiano participado por Novo Banco passa de prejuízos a lucros

O IIB Cabo Verde, banco liderado pelo grupo IIB do Bahrain, e participado em 10% pelo Novo Banco português, passou de prejuízos consecutivos para lucros de 1,3 milhões de euros em 2019, mas não vai distribuir dividendos aos acionistas.A informação consta do relatório e contas de 2019 do International Investment Bank Cabo Verde (iibCV), que refere a aprovação da proposta de aplicação dos lucros do ano passado na reserva legal obrigatória (10% do total), e os restantes noutras reservas, cumprindo a orientação do banco central, para reforço das reservas dos bancos devido à pandemia de Covid-19, sem distribuição de dividendos.De acordo com o documento, a que a Lusa teve esta sexta-feira acesso, o iibCV registou lucros de 147.250.000 escudos (1,35 milhões de euros) em 2019, sucedendo a prejuízos de 270.820.000 escudos (-2,47 milhões de euros) em 2018 e 55.989.000 escudos (-551,5 mil euros) em 2017.Contudo, a administração alerta que esses resultados "contam com um efeito não-recorrente de reconhecimento de impostos diferidos ativos", no valor de 103,75 milhões de escudos (950 mil euros), "resultante de prejuízos fiscais de anos anteriores".Na mensagem que consta do relatório e contas, a administração destaca que o ano de 2019 "foi marcado por um excecional desempenho em matéria de atividade", desde logo com o crédito líquido a crescer 2,37 mil milhões de escudos (21,6 milhões de euros), um aumento anual de 115,7%, enquanto os depósitos cresceram 4,09 mil milhões de escudos (37,4 milhões de euros), refletindo uma variação homóloga positiva de 44,6%.O iibCV, até 2019 designado por Banco Internacional de Cabo Verde (BICV) e antes Banco Espírito Santo Cabo Verde, iniciou a atividade em julho de 2010 e, até meados de 2018, foi integralmente detido pelo Novo Banco de Portugal.Em 11 de julho de 2018, após aprovação das entidades de supervisão, 90% das ações representativas do capital social foram adquiridas pelo IIB Group Holdings WLL (iibGroup), com sede no reino de Bahrain, que tem como objetivo adquirir e administrar ativos bancários no Oriente Médio e em África.A mudança de marca de BICV para IIB Cabo Verde só foi concluída em meados de 2019, com o Novo Banco (através do Novo Banco África) a manter-se como parte da estrutura acionista, com uma participação minoritária de 10%.A administração destaca no relatório e contas que "pela primeira vez em diversos anos", o resultado operacional do banco foi positivo, em 36 milhões de escudos (quase 330 mil euros) em 2019: "Facto que demonstra ser possível, num curto espaço de tempo, implementar um projeto bancário com bases de sustentabilidade e rentabilidade adequadas".O banco conta com um capital social de 1.433 milhões de escudos (13 milhões de euros) e fechou 2019 com 1.903 clientes ativos, dos quais 349 empresas, nacionais e estrangeiras, e 38 trabalhadores.Em 31 de dezembro, o iibCV contava com uma carteira de crédito bruto de 4.600 milhões de escudos (42 milhões de euros) para depósitos de clientes de 13.695 milhões de escudos (125,1 milhões de euros) e o produto bancário aumentou para 316,9 milhões de escudos (2,9 milhões de euros).A carteira de crédito vencido (em incumprimento há mais de 90 dias) do iibCV totalizava no final de 2019 cerca de 258 milhões de escudos (2,4 milhões de euros), um aumento de 2% no espaço de um ano.O relatório e contas explica que a carteira de crédito em incumprimento é composta por 24 clientes, sendo que a sua larga maioria (88%) apresenta uma antiguidade de incumprimento igual ou superior a quatro anos."Sobre todos estes clientes decorrem processos judiciais, com o objetivo último de permitir a execução judicial das garantias que estas operações contemplam, sendo que estes processos, em média, decorrem há mais de três anos", sublinha o documento.