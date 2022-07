Banco central determina "liquidação administrativa" do BIC Cabo Verde detido por Isabel dos Santos

O banco central cabo-verdiano determinou a "liquidação administrativa" do banco BIC Cabo Verde (BIC-CV), detido pela empresária angolana Isabel dos Santos, e nomeou uma comissão liquidatária que passa a gerir "imediatamente" aquela instituição.

A medida surge na sequência da decisão da administração do BIC-CV de não avançar com a transformação da sua licença restrita em genérica, para poder trabalhar com clientes locais e não apenas com não residentes, no âmbito do fim do regime de bancos 'offshore' em Cabo Verde em 31 de dezembro de 2021.

De acordo com uma informação do Banco de Cabo Verde (BCV), deste mês e consultada esta terça-feora pela Lusa, o conselho de administração do banco central determinou a "liquidação administrativa" do BIC-CV e nomeou uma comissão liquidatária constituída por três elementos.