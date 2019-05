Banco de Leite Humano de Maputo coletou 30 litros de leite materno desde outubro

O Banco de Leite Humano criado em outubro passado pelo Hospital Central de Maputo (HCM), o maior de Moçambique, já coletou 30 litros doados por 458 mães, indicou a instituição.A diretora do Banco de Leite Humano do HCM, Sónia Bandeira, disse ao diário O País que a doação de leite abriu expectativas para a redução da mortalidade de bebés prematuros."A prematuridade foi sempre a primeira causa de morte de bebés em Moçambique, mas, com a entrada em funcionamento daquele serviço, verificou-se que há mais prematuros a sobreviver", declarou Sónia Bandeira, sem fornecer números.O HCM decidiu criar o banco para permitir que mães com leite em abundância possam fornecer o alimento para bebés cujas mães têm dificuldades em gerá-lo.Para tornar a iniciativa mais eficaz, o HCM pôs em funcionamento brigadas móveis que recolhem leite materno junto de mães residentes nos bairros de Maputo.