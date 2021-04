Banco de São Tomé inaugura plataforma de pagamento a retalho que inclui cartão Visa

O Banco Central de São Tomé e Príncipe (BCSTP) inaugurou esta quarta-feira uma nova plataforma de pagamento a retalho da rede Dobra 24 que contempla a aceitação de cartões de débito e crédito internacionais, designadamente o cartão VISA.

O governador do Banco Central sublinhou que a inauguração da nova plataforma de pagamento a retalho da rede Dobra 24 "reflete o esforço abnegado do sistema financeiro e de vários outros interlocutores direcionados à necessidade de adaptação permanente de novas tecnologias à gestão financeira" do país.

De acordo com Américo Barros a nova plataforma facilita também e a "transação eletrónica que permite a introdução de novos produtos e serviços financeiros, a disseminação de informação personalizada aos clientes e implementação de estratégias adequadas para melhorar a literacia e inclusão financeira".

O governador do BCSTP garante que a plataforma hoje inaugurada aceita "nesta primeira fase" a utilização de cartões de débito e crédito da marca VISA, "sendo que a marca MasterCard será aceite a partir do segundo semestre de 2021".

"A partir deste momento os cartões domésticos permitem pagar faturas de algumas entidades" que incluem a Empresa da Água e Eletricidade (Emae), as companhias de telecomunicações CST e Unitel, impostos "a qualquer momento do dia, sem necessidade de deslocação a balcões destas entidades".

"Estamos a trabalhar para que brevemente os serviços aduaneiros e notariais possam aderir ao sistema, o que irá facilitar a vida dos agentes económicos em particular e da população em geral", adiantou Américo Barros".

O responsável defendeu que com a inauguração desta plataforma "e a possibilidade do uso de cartões Visa, o país fica mais aberto ao mundo, facto que poderá impulsionar o turismo e outros serviços, ajudar a angariar mais divisas necessárias para alavancar o desenvolvimento económico e social".

O primeiro-ministro lembrou que o programa do seu governo aposta numa economia digital, inovação tecnologia, criação de um ambiente favorável de negócio e atração de investimento direto estrangeiros constituem prioridades.

"O contexto da crise sanitária, social e económica e financeira ditada pela pandemia da Covid-19, confinamento e estados de emergência desvendou a necessidade imperiosa de investimento nas novas tecnologias de informação e comunicação tanto na vertente político diplomática, comercial e financeira como social, cultural e científica", disse Jorge Bom Jesus.

O governante considera a inauguração desta plataforma de pagamento a retalho como "motivo de orgulho nacional".

"Daí que urge promover a eficiência dos serviços financeiros, buscando soluções tecnológicas mais fiáveis e que conciliem segurança, confiança, integridade, comunidade, transparência e inovação permanente", referiu Jorge Bom Jesus.