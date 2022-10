Banco Económico de Angola torna-se integralmente privado

O Banco Económico (ex-BESA) angolano passou a ser detido exclusivamente pelo Económico - Fundo de Capital de Risco de Subscrição Particular, integrado pelos maiores depositantes, e aumentou o capital social em 636 milhões de euros, foi anunciado esta quinta-feira.

Numa nota de imprensa divulgada esta quinta-feira, o Banco Económico (BE) anuncia que aprovou, em Assembleia Geral, as contas de 2019, 2020 e 2021 e reestruturou a sua base acionista passando a ser detido pelo organismo de investimento coletivo Económico - Fundo de Capital de Risco de Subscrição Particular.

Esta entidade é supervisionada pela Comissão do Mercado de Capitais e integra em exclusivo os depositantes que voluntariamente aderiram à iniciativa de recapitalização.