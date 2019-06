Banco Mundial aprova 369 milhões para projeto regional de eletricidade em Moçambique

O Banco Mundial aprovou um financiamento de 420 milhões de dólares (369 milhões de euros) para fortalecer a rede elétrica moçambicana e da África Austral, anunciaram esta segunda-feira a instituição e o Governo, em comunicado.A verba será dedicada ao projeto da linha de 400 quilovolts (kV) Maputo-Vilanculos, ou seja, com uma extensão de 563 quilómetros entre a capital e aquela vila.Uma parcela de 300 milhões de dólares é entregue como donativo, enquanto os restantes 120 milhões dizem respeito a garantias, devendo estas cobrir as necessidades tanto do projeto da linha, como da central térmica de produção de eletricidade em Temane, com capacidade de 400 MW.O Governo prevê que a operação financeira seja fechada em meados de 2020 e o início da operação comercial ocorra em meados de 2023.Por seu lado, Mark Lundell, diretor do Banco Mundial em Moçambique, considerou o investimento vital para a economia do país.O projeto é "fundamental para o desenvolvimento do sistema elétrico interno de Moçambique, para a expansão do acesso à energia e garantia de um abastecimento de energia seguro, económico e sustentável que é um dos principais motores do desenvolvimento económico e social de Moçambique", referiu Lundell.Noutro comunicado, a instituição notou que o projeto irá beneficiar igualmente de cofinanciamento resultante de uma subvenção de 24 milhões de dólares do Fundo Fiduciário Norueguês."Elaborado como uma operação integrada que inclui simultaneamente investimentos públicos e privados, o Projeto Regional de Eletricidade de Temane (TREP) irá financiar a construção de uma linha transmissora de alta voltagem e apoiar o financiamento do setor privado de uma central de ciclo combinado", detalhou o Banco Mundial.As operações "deverão reforçar a produção e transmissão de energia em Moçambique e na África Austral".Segundo a instituição, o projeto "possibilitará um investimento privado na ordem dos 750 milhões de dólares [659 milhões de euros] na produção".