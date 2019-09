Banco Mundial financia construção de estradas rurais na Guiné-Bissau

O Banco Mundial e o Governo da Guiné-Bissau assinaram esta segunda-feira um projeto, no valor de 13,6 milhões de euros, para construir estradas rurais e permitir o escoamento de produtos agrícolas."É o primeiro projeto financiado pelo Banco Mundial no setor dos transportes na Guiné-Bissau nos últimos anos. Este financiamento marca o início de um novo compromisso", afirmou Nathan Belete, diretor do Banco Mundial para a Guiné-Bissau, Senegal, Mauritânia, Cabo Verde e Gâmbia.Segundo o responsável do Banco Mundial, o projeto vai ser desenvolvido nas regiões de Cacheu e Oio e marca um novo compromisso do Banco Mundial em responder às dificuldades das populações em matéria de infraestruturas e serviços de transporte."Este novo projeto vem enriquecer o já importante portefolio de projetos do Banco Mundial na Guiné-Bissau, que é composto por 12 projetos", afirmou o ministro das Finanças guineense, Geraldo Martins.Sublinhando que o Banco Mundial é um dos parceiros mais importantes do Governo guineense, o ministro das Finanças disse que o projeto vai diversificar os apoios dados pela organização financeira ao desenvolvimento do país.Os projetos do Banco Mundial na Guiné-Bissau estão relacionados com o desenvolvimento do setor energético, infraestruturas, agrícola, biodiversidade costeira, entre outros.