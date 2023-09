Banco Nacional de Angola aplica multa a três bancos no valor de 142 mil euros

O Banco Nacional de Angola aplicou multas no valor total de 126 milhões de kwanzas (142 mil euros) ao Banco Millennium Atlântico, Banco Angolano de Investimentos (BAI) e Banco Keve por várias contravenções.

Segundo a decisão relativa aos processos sancionatórios, divulgada esta quarta-feira, ao Banco Millennium Atlântico foi aplicada a multa de valor mais elevado, 56 milhões de kwanzas (63 mil euros) por incumprimento das regras relativas a operações de transferências interbancárias em moeda nacional, "facto que viola a regulamentação referente à defesa do consumidor de produtos e serviços financeiros".

O Banco Angolano de Investimentos foi multado em 40 milhões de kwanzas (45 mil euros) pelo incumprimento do prazo regulamentar para a realização de transferências interbancária em moeda nacional, bem como o prazo para prestação de informações relacionadas com a reclamação apresentada, violando a regulamentação relativa aos direitos do consumidor.

Ao Banco Keve foi aplicada uma sanção pecuniária de 30 milhões de kwanzas (34 mil euros) pela "inobservância de regras de registo especial e pelo não acatamento de determinações específicas do BNA", refere o regulador angolano.