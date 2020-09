Bancos africanos são vítimas do 'rating' dos países em que operam, diz Moddy's

A agência de notação financeira Moody's alertou que a análise sobre a qualidade de crédito dos bancos africanos está a piorar devido às ligações aos países em que operam, em dificuldades devido à pandemia de covid-19.

"As fortes ligações aos países está a pesar na qualidade do crédito dos bancos, com uma consequente deterioração das condições de operação, o que afeta as métricas financeiras destas instituições", lê-se numa análise aos bancos que operam em África.

Na análise, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas da Moody's dizem que 90% da descida nos 'ratings' dos bancos foi originada por uma degradação da notação financeira do país em que operam.

"Quase 90% das ações de 'rating' nos bancos africanos nos últimos seis meses foram tomadas no seguimento de uma ação de 'rating' sobre o país soberano", nomeadamente em Angola, África do Sul e Namíbia, entre outros, apontam os analistas, que notam que só três dos 50 bancos do continente têm um 'rating' melhor que o do país em que operam.

"Os perfis de crédito soberano enfraquecidos limita a capacidade de apoiar os bancos nacionais e aumenta o risco de as autoridades importarem controlos de capital e congelamento de depósitos", acrescentam os analistas.

As pressões que as economias africanas enfrentam e os perfis de crédito dos países têm um impacto significativo nos bancos africanos, parcialmente devido à grande exposição a ativos públicos, concluem os analistas.

