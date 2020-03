Bento ‘Kangamba’ foi detido por burla

O general angolano Bento dos Santos ‘Kangamba’ foi detido na província do Cunene, Sul de Angola, por suspeitas de burla por defraudação e fuga, anunciou a Procuradoria-Geral da República de Angola.Casado com Avelina dos Santos, irmã do ex-presidente José Eduardo dos Santos, ‘Kangamba’ tentava fugir para a Namíbia e foi detido na posse de uma pistola e vários valores em kwanzas (moeda angolana) e rands (moeda da África do Sul), que ainda estão por contabilizar. ‘Kangamba’ e a mulher viram os seu bens arrestados em outubro de 2019 pelo Tribunal Provincial de Luanda.O general foi acusado de tráfico de mulheres no Brasil e o seu nome esteve envolvido numa investigação sobre uma quantia de três milhões de euros, apreendida no sul de França. A defesa de ‘Kanganba’ disse que a detenção "foi precipitada, ilegal, ilícita e abusiva".