Bertânia Almeida ganha novos horizontes com o álbum ‘Descobri’

A cantora cabo-verdiana apresentou-se no Palácio da Cultura durante o Atlantic Music Expo.





"Descobri a música muito cedo. Desde pequenina. Tenho memórias muito fortes do Tarrafal de São Nicolau, onde nasci. O meu pai costumava tocar no nosso quintal, e eu cantava. Fui crescendo nesse ambiente de muita música, sobretudo cabo-verdiana. Quando fomos viver para São Vicente, tinha uns doze anos, os meus pais inscreveram-me num concurso de pequenos cantores, acabei por ficar em primeiro lugar", lembra a cantora.





A música sempre a acompanhou, e quando foi estudar para Coimbra, fez parte de um grupo de músicos e estudantes cabo-verdianos. "Fazíamos muitos concertos. Não só em Coimbra, como noutras cidades também. Éramos muito acarinhados pelo público, pelos cabo-verdianos que viviam lá. De alguma forma queriam estar perto da terra, e a música era uma maneira", diz Bertânia Almeida.





Em 2019 a cantora resolveu dar um passo mais firme na sua carreira musical. "Durante muitos anos, estive envolvida com a minha área de formação: arquitetura. A música esteve sempre presente, não me dei espaço para fazer aparições públicas. Conheci o Bau, e abordei-o sobre a minha vontade de realizar um trabalho discográfico, só com voz e guitarra", refere a cantora, que trabalhou com o guitarrista com quem gravou o disco que chamou de ‘Descobri’. "Porque traduz essa fase que é tão importante para mim. Uma fase de reencontro com a música, achei que o título se adequava bem".





Um dos temas do álbum é ‘Um Porta Aberte’, composto por Vasco Martins. "É um dos temas que melhor traduz essa fase que estou vivendo. Fala de uma tomada de decisão. Da coragem de sair da nossa zona de conforto, e partir para outros horizontes", revela Bertânia Almeida.