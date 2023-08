Biden pede "libertação imediata" do Presidente do Níger deposto

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apelou esta quimta-feira à "libertação imediata" do Presidente deposto do Níger, Mohamed Bazoum, detido desde a semana passada pelos militares que estiveram na origem de um golpe de Estado.

"Apelo à libertação imediata do Presidente Bazoum e da sua família, e à preservação da democracia duramente conquistada pelo Níger", afirmou Biden numa declaração emitida no 63.º aniversário da proclamação da independência do país da África Ocidental, uma base militar fundamental para as forças ocidentais na sua luta contra os terroristas no Sahel.

"Neste momento crítico, os Estados Unidos estão ao lado do povo do Níger, respeitando uma parceria de décadas enraizada em valores democráticos partilhados e no apoio ao governo civil", acrescentou Biden.