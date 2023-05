Bola Tinubu empossado como Presidente da Nigéria

O novo Presidente da Nigéria, Bola Tinubu, vencedor das disputadas eleições de 25 de fevereiro, foi esta segunda-feira empossado numa cerimónia em que participaram mais de dez chefes de Estado africanos, apesar das queixas de alegadas irregularidades apresentadas pela oposição.

"Como Presidente da República Federal da Nigéria, desempenharei as minhas funções da melhor forma possível e em conformidade com a Constituição", declarou Bola Ahmed Tinubu durante a cerimónia de tomada de posse na Praça da Águia, em Abuja, a capital nigeriana.

Tinubu, de 71 anos, do partido no poder, Congresso de Todos os Progressistas (APC, na sigla em inglês), sucede no cargo a Muhammadu Buhari, de 80 anos, que não pôde concorrer às últimas eleições por ter esgotado os dois mandatos permitidos pela Constituição.