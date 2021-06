Bolsa apoia estudantes universitários moçambicanos em análise de artigos científicos

Uma bolsa da National Geographic vai apoiar um projeto de formação de estudantes universitários moçambicanos a analisar dados e redigir artigos científicos, anunciou o Parque da Gorongosa.

O projeto de Jacinto Mathe, jovem veterinário moçambicano e investigador no parque, envolve a formação de 40 estudantes moçambicanos de licenciatura que vão ser treinados em áreas como programação, utilização de aplicações especializadas e redação científica.

"No final do programa de formação inicial, cada um dos 40 estudantes participantes irá formar e equipar mais dez estudantes com as mesmas competências, nas suas universidades", decorrendo a atividade "sob a supervisão da equipa de investigação da Gorongosa e do colaborador Gimo Daniel, do Museu Nacional de Bloemfontein, África do Sul", referiu o parque, em comunicado.

O objetivo é "implementar uma estratégia de partilha de conhecimento que dê aos estudantes universitários uma vantagem competitiva na candidatura a graus avançados".

Jacinto Mathe elaborou o projeto com base numa necessidade detetada enquanto fazia o curso de licenciatura em Medicina Veterinária e durante a sua bolsa de investigação no Parque Nacional da Gorongosa.

"Recebi muitos pedidos de ajuda dos meus colegas e de outros estudantes moçambicanos durante o último ano do curso de licenciatura. Eles estavam à procura de ajuda na análise de dados, redação de dissertações e gestão de referências", disse Mathe.

O Parque Nacional da Gorongosa é hoje uma das principais áreas de conservação de Moçambique e está igualmente a afirmar-se como um polo de investigação, atraindo cientistas de várias partes do mundo.

Localiza-se na província de Sofala, na extremidade sul do Vale do Rift do leste africano, com uma área de cerca de 4.000 quilómetros quadrados.