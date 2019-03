Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiros que atuaram em Brumadinho embarcam hoje para Moçambique

O número de mortos provocados pelo ciclone Idai e as cheias que se seguiram subiu para 493.

Um grupo de 20 bombeiros do estado brasileiro de Minas Gerais que atuaram nos trabalhos de busca em Brumadinho, após à rutura de uma barragem em janeiro, embarcam esta sexta-feira para Moçambique, atingido pelo ciclone Idai.



Os bombeiros da equipa de busca e salvamentos da Força Nacional de Segurança Pública atuarão prioritariamente na cidade de Beira. A capital do estado moçambicano de Sofala está entre as mais populosas do país e foi uma das regiões mais afetadas pelos fortes ventos, chuvas e inundações causadas pela passagem do Ciclone Idai.



De acordo com a corporação, citada pelo portal de notícias G1, os bombeiros em causa são uma referência mundial neste tipo de resgate devido às técnicas desenvolvidas nas tragédias de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, e de Brumadinho, localidades devastades por ruturas de barragens.



O grupo é especializado em salvamentos em soterramentos, enchentes, inundações, em estruturas colapsadas e em operações aéreas.



A ida dos bombeiros para Moçambique foi articulada pelo Governo Federal brasileiro, através do Ministério das Relações Exteriores.



A equipa viajará em aviões da Força Aérea Brasileira (FAB), levando consigo veículos, pequenos barcos e outros equipamentos fornecidos pela Força Nacional e pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.



O Ministério da Saúde brasileiro doou ainda seis 'kits' de medicamentos "capazes de prover assistência emergencial a nove mil pessoas, por até um mês", adiantou o Governo do país sul-americano em comunicado.



O número de mortos provocados pelo ciclone Idai e as cheias que se seguiram subiu para 493 em Moçambique, anunciaram esta sexta-feira as autoridades moçambicanas.



O último balanço, apresentado no centro de operações de socorro da cidade da Beira, aponta ainda para 1.523 feridos e 839.748 pessoas afetadas pelo desastre natural de 14 de março.



Houve 55.463 casas totalmente destruídas, 28.070 destruídas parcialmente e 15.784 inundadas, sendo que a maioria das habitações afetadas são de construção precária.