Bonga: "Toda a gente dança"

Em Luanda o carnaval é festejado ao som de ritmos tradicionais angolanos, como Semba, Kuzukuta ou Rebita. "O carnaval é a festa mais representativa de Angola. Toda a gente dança. Desfilam os grupos carnavalescos, com as alegorias, os trajes típicos e a música da escola respetiva. É bonito", afirma Bonga, que acrescenta que há também outros locais como os clubes recreativos ou locais mais privados. "As farras. As pessoas têm os seus quintais onde realizam o carnaval com a família e amigos. Isto faz parte da tradição angolana. Toda a gente brinca. Toda a gente dança. As famílias encontram-se. Quem não está em Angola, como é o meu caso, sendo músico vou cantar para onde for solicitado.", refere o cantor, que estará no B.Leza no dia 20 para a festa de carnaval. "Vou estar com a minha 'orquestra', que me acompanha há 50 anos. Vamos cantar, principalmente, as músicas mais ritmadas, que o povo já promoveu aqui deste lado. Estou a falar de Portugal, de Lisboa, e do B.Leza. Estamos à espera de uma enchente tremenda que tem o hábito de dançar as músicas do Bonga. O sucesso está garantido", remata.

