Brasil doa 15 mil doses de vacina contra raiva a Moçambique

O Governo do Brasil vai doar a Moçambique 15 mil doses de vacina antirrábica humana, usada para imunização contra a raiva, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde, em comunicado.

O donativo resulta de um pedido feito pelo Ministério e visa "fazer face à demanda da vacina nas unidades de saúde e centros de exames médicos onde é administrada a todos os pacientes vítimas de mordedura por animais", refere-se no documento enviado à comunicação social.

A cerimónia de entrega das 15 mil doses da vacina vai ser dirigida pelo ministro da Saúde moçambicano, Armindo Tiago, contando também com a presença do embaixador do Brasil em Moçambique e do representante residente da Organização Mundial da Saúde (OMS) no país.

Em 2019, pelo menos 16 pessoas morreram no primeiro semestre devido à raiva canina, de um total de 18.835 vítimas de mordeduras provocadas por cães, indicam os últimos dados publicados pelo Ministério da Saúde moçambicano.

Ainda de acordo com os últimos dados das autoridades, estima-se que haja 2,8 milhões de cães em Moçambique.