Bulimundo: reinventar o funaná a partir do acordeão e do ferrinho

A banda esteve em Lisboa para dar um concerto no dia 30 de junho, no B.Leza.



Os Bulimundo foram criados por Katchas, já falecido. O músico estava de regresso a Cabo Verde, depois de alguns anos emigrado, e tinha como intenção trabalhar os géneros musicais da sua terra, sobretudo o funaná e o batuque.

"Deu-se a independência, e esse sentido da liberdade. Nós, os cabo-verdianos, agarramos tudo o que é nosso, e damos preferência ao batuque e ao funaná", lembra Silva, baixista dos Bulimundo.

"No interior (da ilha de Santiago), as nossas primeiras atuações foram bem aceites. No entanto, aqui na Praia, as pessoas, devido a essa segregação do funaná, não tinham muito o hábito. Espantaram-se um pouco. Diziam que tocávamos muito rápido, porque não estavam habituadas ao funaná. A morna e a coladeira têm menos velocidade no seu compasso. Para as outras ilhas, ficamos admirados quando chegamos à ilha do Fogo, não tivemos problemas nas nossas primeiras atuações. Mas em São Vicente já tivemos, foi a ‘posteriori’ que as pessoas aceitaram o funaná", revela o baixista dos Bulimundo.

Katchas e a banda são responsáveis pela criação do funaná moderno, tocado com instrumentos elétricos e com bateria. "Tudo começou a partir do acordeão e do ferrinho, eram os únicos instrumentos utilizados no funaná. Acredito que, pelas melodias, era mais fácil a transposição para a guitarra. Embora no caso dos Bulimundo, tudo foi estilizado. Entretanto, logo no começo, a maior dificuldade surgiu para mim, o baixista, e para o baterista. Ainda mais para ele, foi a partir do ferrinho que se pensou como fazer uma bateria, com todos os seus elementos, para o funaná. Para mim, foi um pouco mais fácil, porque as pessoas pensam que o funaná não tinha baixo. Ainda se diz que o inventei, mas não. Foi recriado a partir do baixo do acordeão, da mão esquerda. Quando começamos, por e simplesmente, imitava a mão esquerda do acordeão. Foi com o tempo que fui saindo desse esquema. Até porque era demasiadamente limitado, o instrumento é apenas diatónico", diz Silva.



A banda conta com oito discos gravados, quase todos na Holanda, e festeja agora os 45 anos de existência. "Temos alguns concertos marcados. Esses 45 anos coincidem com a entrada desse nosso ‘manager’, o Paulo, e estamos confiantes que vamos conseguir fazer algo mais. Porque sonhamos sempre com a nossa música para além da fronteira. Os Bulimundo quase que se limitaram à comunidade fora, e aqui em Cabo Verde", salienta Silva.

O concerto no Atlantic Music Expo contou com a adesão total do público. "Aqui na cidade da Praia é sempre um grande sucesso. Porque as pessoas aderem, até parece que há algum hipnotismo, nesse ambiente das nossas atuações", informa o baixista dos Bulimundo. A banda vai passar por Lisboa para um concerto no B.Leza, no dia 30 de junho. "O que nós esperamos é ter lá os portugueses que ainda não nos escutaram". A banda, hoje, é formada por Duka, Silva, Yuri, Zeca di Nha Reinalda, Nonó, Jorge Pimpa e Ebrantino. Uma grande voz que fez parte dos Bulimundo, perdeu-se neste mês de maio. Zé Mário Bulimundo. O cantor esteve com a banda 36 anos e não será esquecido pelos cabo-verdianos.