Cabo Verde abre consulado-geral em Londres no próximo ano

O Governo cabo-verdiano prevê abrir um consulado-geral em Londres, Reino Unido, no próximo ano, segundo o programa Novo Paradigma da Diplomacia de Cabo Verde, que consta da proposta de lei do Orçamento do Estado de 2020.Para o efeito, segundo o documento, estão reservados no Orçamento para o próximo ano 1.405 milhões de escudos (12,7 milhões de euros), um aumento de 7,9% face à dotação atribuída para 2019. Esse valor, lê-se, é "justificado, em grande parte, pela previsão de abertura do consulado-geral em Londres".A instalação do consulado-geral na capital britânica - onde Cabo Verde conta apenas com um cônsul honorário - prevê um custo, no Orçamento do Estado de 2020, de 40 milhões de escudos (361 mil euros).O orçamento para a diplomacia de Cabo Verde conta ainda com um reforço para "viabilização da agenda diplomática relativa à presidência cabo-verdiana" da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que termina no próximo ano."O aumento previsto para 2020 demonstra a importância assumida pelo Governo no que concerne à política externa, e também advém de uma maior transparência dos fundos transferidos e afetos às embaixadas e postos consulares", refere-se no documento de apoio à proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, em discussão na Assembleia Nacional até dezembro.Segundo informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Cabo Verde conta com embaixadas na Alemanha, Angola, Bélgica, Brasil, China, Cuba, Senegal, Espanha, Estados Unidos da América, França, Itália, Luxemburgo e Portugal, e consulados-gerais em Roterdão (Holanda), Boston (Estados Unidos) e São Tomé e Príncipe, além de vários cônsules honorários."Para a área da diplomacia e política externa, é intenção do Governo adaptar-se e adequar-se aos novos contextos nacionais e externos, mais exigentes, mais competitivos, mais seletivos e mais complexos, o que exigirá uma reconfiguração, redimensionamento e modernização de serviços diplomáticos e consulares, adaptando-os aos novos objetivos específicos", lê-se ainda no documento, sobre o novo paradigma de Cabo Verde em matéria diplomática e relações externas.