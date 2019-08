Cabo Verde abre inquérito a morte de criança que devia ser transferida para Portugal

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou esta sexta-feira a abertura de um inquérito à morte de uma criança na ilha de São Vicente, após dois meses à espera de ser transferida para Portugal para tratamento médico.



Em conferência de imprensa, o diretor nacional de Saúde cabo-verdiano, Artur Correia, informou que o ministério "envidou todos os esforços" para apressar o transporte da criança, de 4 anos, no âmbito do sistema de evacuação em vigor, mas não obteve resposta de Portugal sobre a disponibilidade de vagas nos hospitais do país.



O caso está a gerar uma onda de indignação e lamento em Cabo Verde, com destaque para as redes sociais, onde as autoridades sanitárias do país são muito criticadas pela demora na transferência da criança para ser tratada em Portugal.



Em declarações à Rádio de Cabo Verde, o avô da criança, Adilson da Graça, disse que Cabo Verde deve procurar ajuda em outros países, como Espanha, Itália ou França.



"Portugal nos tem ajudado muito sim, mas devemos procurar outros países também. Ela já morreu, e as outras pessoas que estão à espera, e o Ministério de Saúde não faz nada?", questionou, esperando que casos idênticos não tenham o mesmo desfecho fatídico.



O diretor nacional de Saúde avançou que a criança foi examinada pela junta de saúde de Barlavento, no dia 13 de junho, e o respetivo relatório foi submetido à tutela no mesmo dia, que o homologou no dia seguinte.



"Desde então, o Ministério da Saúde tem feito esforços redobrados junto das autoridades portuguesas para o aceleramento do processo", afirmou Artur Correia, reconhecendo que o sistema de evacuações em vigor há mais de 20 anos no país precisa ser aperfeiçoado e adaptado, para diminuir a dependência do país em várias especialidades médicas.



O responsável de saúde explicou que o processo começou com urgência, tendo depois passado para máxima urgência, mas que o país está "amarrado" à disponibilidade de vagas para consultas nos hospitais portugueses, e que só a partir dessa confirmação o doente obtém o visto de viagem.



"O Ministério reconhece que esse processo precisa de ser aperfeiçoado, nomeadamente encontrar-se novas alternativas para fazer face a essas situações", referiu, dizendo que umas das alternativas poderá passar por ter protocolos com outros países e acordos paralelos com hospitais privados, em Portugal ou noutros sítios.



O médico disse que as autoridades de Saúde cabo-verdianas já estiveram em Portugal a debater esta questão, tendo conseguido uma "abertura" para acelerar processos em situações de máxima urgência, mas que o país devia enviar cerca 300 de doentes por ano para tratamentos em Portugal, mas que tem enviado o dobro.



Segundo contabilizou Artur Correia desde janeiro deste ano já foram transferidos 200 doentes para tratamentos em Portugal, dos quais 100 de máxima urgência, e ainda há 60 em lista de espera.



"Compreendemos a situação do Governo português e também das dificuldades que o sistema nacional de Saúde de Portugal enfrenta, temos que gerir essa situação de forma a não pôr em causa a nossa cooperação com Portugal, que nos ajuda bastante nessa questão das evacuações", disse.



O diretor nacional de Saúde indicou que a "mudança" no sistema já começou, com a criação de uma coordenação geral das Juntas e das Juntas Conjuntas em Portugal, para melhor gerir a questão, e também da informatização do sistema.



Outro passo será dado na terça-feira com uma reunião com todos os atores envolvidos na questão das evacuações médicas, nomeadamente a Previdência e a Promoção Sociais, os Hospitais e as Juntas de Saúde.



"Vamos debater esta problemática e constatar que o sistema está esgotado, precisa de ser renovado, aperfeiçoado", prosseguiu o responsável sanitário, para quem outras intervenções e o novo hospital que está a ser projetado para a cidade da Praia vão aumentar autonomia do país em várias especialidades que são objeto de transferência.



O mesmo responsável disse compreender o "estado emocional" dos familiares e amigos, mas garantiu que o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, "fez tudo o que podia" para conseguir a transferência da doente o mais célere possível, de acordo com a legislação vigente no país.