Cabo Verde admite possibilidade de abuso sexual de adolescentes como crime público até aos 18 anos

O primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, admitiu esta terça-feira a possibilidade de uma alteração legal que alargue a classificação de crime público o abuso sexual de adolescentes até 18 anos, já recentemente estendido até aos 16 anos.

"Reafirmei, enquanto chefe do Governo, o nosso compromisso dando continuidade às ações em curso: alteração legal que considera crime público o abuso sexual em crianças e adolescentes até os 16 anos. Há um debate a ser feito no sentido de se estender até aos 18 anos", afirmou Ulisses Correia e Silva, após participar, na Praia, numa reunião da Rede Nacional de Proteção à Criança contra Abuso e a Exploração Sexual.

Criada em setembro de 2017, esta rede é composta por organizações não-governamentais, associações comunitárias, confissões religiosas, famílias, forças vivas das comunidades e instituições públicas e privadas, tendo promovido esta terça-feira o fórum nacional "Juntos vamos construir".

Casos de abusos sexuais sobre menores são recorrentes em Cabo Verde, perante o choque da sociedade, que tem organizado vários protestos públicos, reclamando o agravamento das medidas de penalização.

Esses crimes sexuais contra menores de 16 anos voltaram a aumentar em Cabo Verde em 2021, mais 23% face ao ano anterior, com uma média de um caso reportado a cada três dias, segundo dados compilados anteriormente pela Lusa.

"O Governo é parceiro e acredita que neste combate o importante é juntar as mãos para que haja convergências de ação", defendeu Ulisses Correia e Silva, recordando medidas recentes, como o programa "Justiça Amiga da Criança", com a criação da Sala de Audição de Crianças vítimas de violência Sexual.

"Importante para a proteção da criança do agressor. O devido suporte legal está no parlamento para ser aprovado", afirmou Ulisses Correia e Silva.

Acrescentou que os Centros de Emergência infantil para crianças e adolescentes em situação de risco "estão a funcionar com um trabalho também na prevenção", que os Centros de Dia para ocupação de tempos livres "serão aumentados" e que a gratuitidade do ensino será alargada "até ao secundário para que não haja barreiras no acesso à escola".

Segundo o primeiro-ministro, está ainda prevista a "criação de uma legislação para atuar na responsabilidade parental incluindo a responsabilidade da atribuição de pensão", que avançará, juntamente com o "reforço da punição" dos crimes contra crianças e adolescentes, o Plano de Ação de Prevenção e Combate a Violência Sexual, "enquanto instrumento importante para atuar na prevenção e dar atenção" a esta problemática.