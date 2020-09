Cabo Verde afasta presidente do Instituto do Turismo

O Governo cabo-verdiano afastou o presidente do conselho diretivo do Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV), João Manuel Chantre, nomeado para as funções há menos de um ano.

De acordo com uma resolução do Conselho de Ministros, publicada esta sexta-feira no Boletim Oficial, o Governo dá por finda, por "conveniência de serviço", a comissão de serviço de João Manuel Chantre à frente do ITCV, instituto público que foi criado em julho 2019 para regular e fiscalizar as atividades turísticas e promover a marca Cabo Verde.

O nome de João Manuel Chantre foi aprovado em reunião do Conselho de Ministros em meados de setembro de 2019 para presidir ao conselho diretivo de ITCV, instituto que substituiu a Direção Geral do Turismo, sendo agora afastado das funções, que assumiu oficialmente após a tomada de posse, em outubro passado.

Não foi designado pelo Governo, até ao momento, um novo presidente do conselho diretivo daquele instituto público.

Dependente das receitas do turismo, o arquipélago de Cabo Verde está fechado a voos internacionais desde 19 de março, para conter a pandemia de covid-19, e ainda não definiu uma data para a reabertura.

A procura turística deverá recuar este ano a níveis de 2009, devido à pandemia de covid-19, com a perda de 536 mil turistas face à previsão inicial do Governo.

A previsão consta de um documento de suporte ao Orçamento Retificativo para 2020 que entrou este mês em vigor e que aponta para uma quebra de 58,8% na procura turística, face aos 819 mil turistas que o arquipélago recebeu em 2019.

O Governo estimava antes da pandemia de covid-19 um crescimento da procura turística de 6,6%, aproximando-se da meta anual de um milhão de turistas, depois de um crescimento de 7% em 2019.

Contudo, na previsão do Governo que consta do documento de suporte orçamental revisto, Cabo Verde deverá receber este ano apenas 337.555 turistas. Deste total, 170.778 são turistas que já visitaram o país no primeiro trimestre de 2020, pelo que até final do ano o país deverá receber pouco mais de 165.000 turistas.

O turismo representa praticamente 25% do PIB de Cabo Verde e esta revisão em forte baixa das previsões para 2020 reflete-se desde logo numa quebra de 66,1% nas receitas com o setor.

As receitas com o turismo renderam em 2019 um máximo histórico de 43.103 milhões de escudos (389 milhões de euros), mas segundo a previsão do Governo deverão cair este ano para 15.086 milhões de escudos (136 milhões de euros).