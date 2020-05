Cabo Verde ainda está na "curva ascendente" da pandemia de coronavírus

As autoridades de saúde de Cabo Verde avançaram este domingo que o país ainda está na "curva ascendente" da pandemia do novo coronavírus, com um total de 165 casos acumulados da doença, desde 19 de março.

"Pensamos que ainda estamos na curva ascendente, embora não de uma forma brusca, mas pelo menos até meados deste mês, e vamos ter que ver como é que as coisas se vão portar", disse o diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, durante a conferência de imprensa diária sobre o ponto de situação da doença no país.

Para o porta-voz do Governo, a situação mais preocupante regista-se na cidade da Praia, o foco principal da doença neste momento, com um total de 103 casos positivos.

Jorge Barreto disse que o pico da doença no país vai depender da quantidade de pessoas expostas e suscetíveis à infeção, bem como do cumprimento das medidas de distanciamento social e evitar aglomerações.

"Se as pessoas cumprirem as medidas que já foram divulgadas, provavelmente vamos ter um aumento de casos, mas não é um aumento brusco", explicou o responsável de saúde.

Na mesma conferência de imprensa, Jorge Barreto avançou que Cabo Verde tem um total de 432 pessoas em quarentena, nas diferentes ilhas.

Por sua vez, disse que há 198 amostras pendentes, na sua maioria na cidade da Praia (149), sendo as restantes em Santa Catarina de Santiago, Tarrafal de Santiago (sete), São Lourenço dos Órgãos em Santiago (uma), São Filipe no Fogo (cinco) e Boa Vista (34).

As informações foram prestadas no dia em que também foram registados 13 novos casos de infeção na cidade da Praia, levando para 103 o total na capital de Cabo Verde.

Cabo Verde conta até este domingo 165 casos acumulados de covid-19, com 106 em Santiago, a maioria na cidade da Praia (103) e os restantes em Tarrafal (dois) e São Domingos (um).

Os restantes casos registam-se nas ilhas da Boa Vista (56) e São Vicente (três).

Do total de casos, registaram-se 33 recuperados, dois óbitos e dois doentes que viajaram para os seus países, fazendo com que Cabo Verde tenha 128 casos ativos e em isolamento hospitalar.

As ilhas de Santiago e da Boa Vista, que juntas somam um total de 162 casos acumulados, entraram este domingo no terceiro período de estado de emergência em Cabo Verde, em vigor até ao final do dia 14 de maio.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 243 mil mortos e infetou mais de 3,4 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um milhão de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.