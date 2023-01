Cabo Verde apela a financiamento "urgente" contra as mudanças climáticas

O primeiro-ministro de Cabo Verde defendeu esta segunda-feira a operacionalização "urgente" dos mecanismos e os instrumentos de financiamento assumidos para apoiar as ações de mitigação e de adaptação face às mudanças climáticas, que afetam particularmente as ilhas.

Ulisses Correia e Silva falava na abertura da Cimeira dos Oceanos (Ocean Race Summit), que decorre na cidade cabo-verdiana do Mindelo com a presença, entre outros, do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres.

Para o chefe do Governo cabo-verdiano, "a estratégia de adaptação e mitigação face às alterações climáticas para responder às situações de emergência e aumentar a resiliência necessita de financiamento com dimensão e consistência no tempo para produzir transformações estruturais, financiamento que inclui reforço de capacidades e de transferência de tecnologias".