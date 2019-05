Cabo Verde assina acordo com Parque Científico de medicina tradicional chinesa

Cabo Verde assinou um acordo com o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa Guangdong-Macau, com o objetivo de aprofundar a cooperação nesta vertente medicinal com a China, anunciou esta quinta-feira o Governo de Macau.O acordo foi assinado esta quarta-feira em Lisboa, na sessão de abertura do Fórum Internacional de Desenvolvimento da Medicina Tradicional 2019, entre o Parque Industrial e o Ministério da Saúde e da Segurança Social da República de Cabo Verde.A parte chinesa dará consultoria técnica e política, formação profissional e apoio no controlo da qualidade.Já Cabo Verde ficará encarregue de "ajudar o Parque na promoção do registo, comércio, formação e cooperação sobre os projetos da indústria dos medicamentos tradicionais e suplementos alimentares", segundo um comunicado divulgado pelo Governo de Macau.A cerimónia de abertura do evento, que atraiu cerca de 300 participantes, contou com a presença do chefe do Executivo de Macau, Fernando Chui Sai On; do embaixador de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro; do embaixador da República Popular da China na República Portuguesa, Cai Run; do vice-ministro de Saúde de Moçambique, João Leopoldo da Costa; da delegada de Portugal no Fórum de Macau, Maria João Bonifácio, e do secretário para os Assuntos Sociais de Macau, Alexis Tam, entre outros.À margem do evento, o representante de Cabo Verde apontou, segundo a mesma nota, que o país tem "todo o interesse em acelerar a relação de cooperação" com o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa Guangdong-Macau.Na mesma ocasião, o vice-ministro da Saúde de Moçambique reiterou que "a formação de técnicos em Medicina Tradicional Chinesa é uma das áreas que merece ser aprofundada porque cerca de 60% da população de Moçambique recorre à medicina tradicional".Moçambique é tratado pelas autoridades de Macau como um "ponto piloto" no estudo da exportação desta área para o espaço lusófono.O Parque Científico e Industrial assinou com o Governo moçambicano, em 2016, um memorando para promover o intercâmbio e a cooperação dos dois países naquela área. E, desde então, já realizou vários cursos de formação profissional de técnicas de medicina chinesa para médicos e fisioterapeutas do sistema de hospitais públicos moçambicano.A estratégia de 'exportação' da Medicina Tradicional Chinesa para os países lusófonos, utilizando também Portugal como porta de entrada para a Europa, é encarada como um dos eixos centrais de atuação para 2019 pelas autoridades de Macau.A aposta tem sido marcada por algum sucesso nos países africanos de língua portuguesa, sobretudo na formação de médicos e terapeutas, com Macau a definir um plano até ao final de 2019 que abrange a obtenção de licenças de comercialização de medicamentos e a criação do Centro de Medicina Chinesa de Moçambique.