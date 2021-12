Cabo Verde bate recorde com 602 novos casos de Covid-19 em 24 horas

Cabo Verde registou 602 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, o novo máximo diário no país desde o início da pandemia, numa taxa de positividade de 23,8%, informou esta quarta-feira o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o ministério cabo-verdiano avançou que nas últimas 24 horas o país também teve um recorde de amostras diárias analisadas, com 2.532, e foram encontrados 602 novos casos positivos de infeção, dando uma taxa de positividade de 23,8%, e ultrapassando o máximo anterior, registado em 05 de maio, com 417 novos casos.

Quase metade dos novos casos (296) foram registados na cidade da Praia, onde foram analisadas 978 amostras, mas há mais infetados em todos os restantes municípios da ilha de Santiago, nomeadamente Ribeira Grande (oito), São Domingos (cinco), Santa Catarina (22), São Salvador do Mundo (três), Tarrafal (dois), São Miguel (sete), Santa Cruz (três) e São Lourenço dos Órgãos (15).

Na ilha do Fogo há registo de mais 20 casos, distribuídos por São Filipe (14), Mosteiros (cinco) e Santa Catarina (um), enquanto Brava tem quatro e Santo Antão somou mais 40, sendo 12 cada em Porto Novo e Paul e 16 na Ribeira Grande.

Há mais 85 no Sal, 47 em São Vicente, 15 no Maio, 23 na Boa Vista e sete em São Nicolau, sendo seis em Tarrafal e um na Ribeira Brava.

Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde cabo-verdianas deram alta a 15 pessoas e o país tem agora um total de 38.211 casos recuperados da doença.

Desde o início da pandemia, Cabo Verde já registou um total de 39.947 casos positivos, dos quais há a registar 351 óbitos e aumentou para 1.359 o número de casos ativos.

Na terça-feira, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, anunciou o regresso à situação de contingência face ao aumento de casos de covid-19, exigindo teste negativo no acesso aos restaurantes, proibindo festas de passagem de ano nas ruas, regresso ao uso obrigatório de máscara na rua e apertando outras regras.

Cabo Verde registou um "aumento exponencial" de casos na última semana, com mais de 500, fazendo assim a taxa de incidência acumulada aumentar de 24 casos de covid-19 por 100 mil habitantes para 110 casos de 13 a 26 de dezembro.

Até segunda-feira, a taxa de transmissibilidade (Rt) era de 2,52 a nível nacional, uma taxa de positividade (entre os testes realizados) de 6%, mas apenas 7,7% de ocupação hospitalar com casos de covid-19, correspondente a sete doentes internados.

A nível de vacinação, neste momento o país tem uma taxa de cerca de 84% de adultos com a primeira dose e 70% com a vacinação completa, mais de 40% de 60 mil menores entre 12 e 17 anos também já receberam a primeira dose.

Cabo Verde também já iniciou a aplicação da dose de reforço em profissionais de saúde, doentes crónicos, bombeiros e pessoal da Proteção Civil e adultos maiores de 40 anos.

A covid-19 provocou mais de 5,41 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal.