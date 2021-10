Cabo Verde com 16 novos infetados com Covid-19 em 24 horas

Cabo Verde registou mais 16 novos infetados pelo novo coronavírus e mais 28 pessoas foram dadas como recuperadas da infeção nas últimas 24 horas, anunciou esta quinta-feira o Ministério da Saúde.

De um total de 431 resultados recebidos dos laboratórios, aquele ministério cabo-verdiano avançou em comunicado que há 16 casos novos positivos de infeção pelo novo coronavírus, dando uma taxa de positividade de 3,7%.

Os novos casos foram diagnosticados na Praia (dois), Ribeira Grande e Santa Cruz, com um cada, todos em Santiago, um em São Filipe (Fogo), quatro no Paul e dois no Porto Novo, em Santo Antão, e cinco em São Vicente.