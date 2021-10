Cabo Verde com 31 novos infetados e 42 recuperações

Cabo Verde registou mais 31 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e 42 casos recuperados nas últimas 24 horas, informou este sábado o Ministério da Saúde.

Em comunicado, aquele ministério cabo-verdiano avançou que, de um total de 662 resultados recebidos dos laboratórios, somam-se 31 casos positivos do novo coronavírus, dando uma taxa de positividade de 4,7%.

Os novos casos foram diagnosticados na Praia (17), Santa Catarina (um), São Miguel (dois), Santa Cruz (um), todos na ilha de Santiago, um em São Filipe (Fogo), seis em São Vicente, um no Paul (Santo Antão) e um também em Tarrafal de São Nicolau.

Num dia sem registo de mortes por covid-19, as autoridades deram alta a mais 42 pessoas, elevando para 36.764 os casos considerados recuperados da infeção respiratória.

Desde o início da pandemia, com o primeiro caso em 19 de março de 2020, Cabo Verde já contabilizou um total de 37.635 casos positivos, dos quais 340 resultaram em óbito e há ainda a contabilizar 507 casos ativos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.780.108 mortes em todo o mundo, entre mais de 233 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.986 pessoas e foram contabilizados 1.070.665 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.