Cabo Verde com mais três mortes e 84 novos casos de coronavírus em 24 horas

Cabo Verde registou mais três mortes associadas ao novo coronavírus, elevando para 82 o número de óbitos no país, que contabilizou mais 84 novos casos positivos nas últimas 24 horas, informou esta sexta-feira o Ministério da Saúde.

Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o país registou mais três mortes nas últimas 24 horas, um na Praia, um em Santa Catarina de Santiago e outro na Boa Vista, elevando para 82 o número de mortes no país associadas à doença.

Aquele Ministério cabo-verdiano adiantou ainda que os laboratórios de virologia do país analisaram 660 amostras nas últimas 24 horas, e foram diagnosticados 84 casos novos positivos, em que mais de metade (47) foram registados na cidade da Praia, na ilha de Santiago.

Ainda na ilha de Santiago, foram contabilizados casos no municípios de Santa Catarina e São Domingos, com seis cada, São Salvador do Mundo, Santa Cruz e São Lourenço dos Órgãos, com três cada.

Os restantes casos foram notificados em São Filipe, na ilha do Fogo (11), São Vicente (4) e Sal (1).

As autoridades de saúde de Cabo Verde deram alta a mais 77 pessoas, passando o país a contabilizar um acumulado de 6.425 doentes recuperados.

Com os novos dados, o país passou a contabilizar um acumulado de 7.526 casos positivos desde 19 de março, mantém os dois casos transferidos e tem neste momento 1017 casos ativos de covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e nove mil mortos e quase 39 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.