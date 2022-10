Cabo Verde começa a vacinar crianças a partir dos cinco anos

O Ministério da Saúde de Cabo Verde anunciou esta sexta-feira que vai começar a vacinar contra a covid-19 as crianças com cinco a 11 anos de idade na segunda-feira, operação que vai decorrer nas escolas e jardins infantis, além dos centros de saúde.

"O objetivo desta vacinação é prevenir e controlar a propagação do covid-19 através da vacinação e imunização em indivíduos com idade compreendida entre cinco a 11 anos de idade", anunciou esta sexta-feira aquele ministério, em comunicado.

"Também proteger a família, incluindo irmãos que ainda não são elegíveis para vacinação e membros da família que podem estar em maior risco de ficarem muito doentes se estiverem infetados, bem como ajudar a desacelerar a disseminação do covid-19 na comunidade", lê-se no comunicado.

De acordo com o Ministério da Saúde, o ato de lançamento desta fase da vacinação contra covid-19, com a vacina da Pfizer pediátrica, será presidido pelo primeiro-ministro, Ulisses Coreia e Silva, e terá lugar na segunda-feira, na escola básica de Achada Grande Frente, na cidade da Praia.

De acordo com o último boletim de vacinação do Ministério da Saúde disponível, Cabo Verde tinha vacinado até 18 de setembro o equivalente a 98,5% da população adulta (321.041) com pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a covid-19 e 280.694 (86,1%) com a segunda dose.

Até à mesma data, o país administrou ainda 22.203 doses (37,5%) de reforço a adultos.

Até 18 de setembro, 47.310 adolescentes, com idade de 12 a 18 anos (80.0% da população elegível), foram também vacinados contra a covid-19 com a primeira dose e 40.022 (74,4%) estavam completamente vacinados.

Cabo Verde conta esta sexta-feira, segundo dados do Ministério da Saúde, com nove casos ativos de covid-19 e 62.387 casos desde o início da pandemia, em março de 2020, que provocaram até ao momento 410 óbitos.