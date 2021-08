Cabo Verde começa a vacinar meninas de 10 anos contra vírus do papiloma humano

Cabo Verde começou a vacinar 4.900 meninas de 10 anos contra o vírus do papiloma humano (HPV), esperando baixar a taxa de morbimortalidade por cancro do colo do útero no país, anunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde.

"O Ministério da Saúde decidiu introduzir a vacina contra o HPV, numa primeira fase, para as meninas adolescentes, de 10 anos de idade, ou seja, nascidas no ano de 2011, com abrangência nacional, tendo em conta o custo-efetividade e custo-benefício, embora os resultados possam ser visíveis a longo prazo após o início da vacinação", explicou aquele ministério cabo-verdiano.

Nesta primeira fase, o país pretende vacinar cerca de 4.900 meninas, com 10 anos, sendo que mais tarde prevê alargar a faixa etária para abranger também as meninas até aos 13 anos.