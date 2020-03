Cabo Verde confirma mais dois casos de coronavírus na ilha da Boa Vista

O ministro da Saúde cabo-verdiano confirmou este sábado mais dois casos da covid-19 na Boa Vista, que se somam ao primeiro caso confirmado, na quinta-feira, de um turista inglês, também naquela ilha, colocando um segundo hotel em quarentena.

Em conferência de imprensa realizada esta manhã na cidade da Praia, o ministro Arlindo do Rosário explicou que uma das amostras que confirmou a presença do novo coronavírus é "um contactante" do primeiro caso, o turista inglês de 62 anos.

O segundo caso positivo confirmado este sábado é de uma turista dos Países Baixos, num outro hotel da Boa Vista, que também já foi colocado em quarentena, segundo o governante.

"Significa que neste momento termos três casos confirmados na Boa Vista", afirmou o ministro, garantindo que todos apresentam um "bom" estado clínico.

Os casos da covid-19 em Cabo Verde continuam a confinados à ilha da Boa Vista, que se encontra em quarentena, sem ligações aéreas ou marítimas ao restante arquipélago.

"Já temos na Boa Vista uma equipa sanitária constituída por um epidemiologista, internista, infecciologista - também psicólogos e enfermeiros -, e que já estão no terreno, não só para fazer o levantamento da situação, para fazer o levantamento de possíveis contactantes e reforçar o tratamento dos casos que vierem a ser confirmados", explicou o ministro da Saúde.

A equipa mobilizada para a Boa Vista - que incluiu 40 militares - levou ainda três ventiladores, que se juntam aos dois já existentes no centro de saúde local, onde os doentes confirmados com Covid-19 estão em isolamento.

Tal como no primeiro caso confirmado - que levou à aplicação da quarentena no hotel que recebia o turista inglês, com cerca de 850 pessoas confinadas no interior -, a mesma decisão de isolamento já foi aplicada ao hotel onde foi confirmado o caso da Covid-19 na turista dos Países Baixos.

Nesta altura está em curso o levantamento do total de turistas e trabalhadores no interior deste segundo hotel em quarentena.

"Continuar não só no sentido de conter a epidemia na ilha da Boa Vista, sendo certo que temos de estar preparados para eventuais casos que podem vir a aparecer noutras ilhas", admitiu Arlindo do Rosário, deixando o apelo à população: "O pânico não vai resolver nada".

O novo coronavírus já causou pelo menos 11.401 mortos em todo o mundo e foram detetados mais de 271.660 casos de infeção em 164 países e territórios.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.