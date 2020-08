Cabo Verde contabiliza mais 43 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas

Cabo Verde registou 43 novos infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando o total acumulado no arquipélago, desde 19 de março, a 3.455 casos, revelou o Ministério da Saúde.

Em comunicado, aquele ministério referiu que os laboratórios de virologia processaram desde sexta-feira 363 amostras, das quais 34 deram resultado positivo para o novo coronavírus no concelho da Praia, capital do país, ilha de Santiago.

Foram igualmente confirmados seis novos casos da doença na ilha do Sal, o segundo principal foco de transmissão no arquipélago, depois do concelho da Praia.

A ilha do Fogo, que esta semana diagnosticou os primeiros casos da doença, confirmou mais dois infetados nas últimas 24 horas, enquanto na ilha de São Nicolau foi confirmado mais um infetado com covid-19.

Foram ainda consideradas recuperadas da doença 40 pessoas nas últimas 24 horas.

Cabo Verde passa assim a contar com um acumulado de 3.455 casos da doença desde 19 de março, quando foi diagnosticado o primeiro doente com covid-19, distribuídos por oito das nove ilhas habitadas, e 37 mortos.

Desse total, 878 casos permanecem ativos e 2.538 foram dados como recuperados, enquanto dois cidadãos estrangeiros infetados foram transferidos para os países de origem, segundo os dados do Ministério da Saúde.

