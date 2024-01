Cabo Verde deu início a deslocação de médicos especialistas para as ilhas

O programa de deslocação de médicos especialistas de hospitais centrais para as ilhas, que pretende resolver diversos problemas de saúde em Cabo Verde, arrancou na segunda-feira na ilha do Fogo, anunciou esta terça-feira o Ministério da Saúde.

"O programa arrancou no dia 8 de janeiro com uma equipa composta por cinco especialistas do Hospital Dr. Agostinho Neto, destacados para a ilha do Fogo", incluindo urologia, otorrinolaringologia, oncologia, cardiologia e oftalmologia, referiu em comunicado.

As primeiras consultas, destinadas a pacientes em lista de espera, decorreram na segunda-feira e também esta terça-feira no Hospital Regional São Francisco de Assis, em São Filipe, ilha do Fogo.

O Programa Nacional de Deslocação de Médicos Especialistas visa reduzir assimetrias regionais causadas pela insularidade, que deixam muitas populações afastadas de cuidados diferenciados.

A deslocação servirá para "promover a cobertura universal de saúde e reduzir transferências internas" (entre ilhas) de doentes, com respetivos custos sociais, "facilitando o acesso a consultas especializadas nas ilhas".

O programa tem uma estrutura base simples: "o Ministério da Saúde desloca médicos especialistas de hospitais centrais para os hospitais regionais e delegações de saúde em todas as ilhas".

"Anualmente, muitos pacientes são encaminhados das estruturas, nas ilhas, para unidades como o Hospital Universitário Dr. Agostinho Neto (Praia, capital do país, na ilha de Santiago) e Hospital Dr. Baptista de Sousa (Mindelo, ilha de São Vicente), em busca de cuidados médicos especializados, tanto em situações de urgência quanto em regime ambulatório, incluindo a realização de exames complementares", concluiu, em comunicado.