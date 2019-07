Cabo Verde emite moeda para assinalar 200 anos de relações com Estados Unidos

O Banco de Cabo Verde vai emitir 8.000 novas moedas de 200 escudos (1,80 euros) para assinalar os 200 anos das relações com os Estados Unidos da América, conforme decreto-lei a que a Lusa teve esta segunda-feira acesso.Segundo o documento, de 19 de julho, promulgado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que assim aprova a medida adotada anteriormente em reunião do conselho de ministros, os dois países "estão a celebrar [desde 2018] mais de 200 anos de laços de amizade e de cooperação".O decreto-lei recorda que o "primeiro marco institucional" dessa relação, com a então colónia portuguesa, foi o estabelecimento, no arquipélago de Cabo Verde, em dezembro de 1818, "do primeiro cônsul estadunidense na África subsaariana"."Trata-se de uma relação secular que se renova e se cimenta em permanência, nos mais variados domínios da vida económica, política e social, tanto nos Estados Unidos da América, como em Cabo Verde", lê-se no documento, que recorda que ao longo dos últimos 200 anos foram "desenvolvidas relações fortes ao nível do comércio, da educação e do intercâmbio entre pessoas".Os mapas dos dois países e frases alusivas aos 200 anos de relações entre Cabo Verde e Estados Unidos constam igualmente desta moeda.Fica ainda definido, com este decreto-lei, que a emissão será de até 8.000 moedas e que "ninguém pode ser obrigado a receber num único pagamento mais de 5.000 escudos (45 euros) nesta moeda", com exceção dos organismos do Estado, bancos comerciais e banco central.