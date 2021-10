Cabo Verde espera "bom acordo" para novo programa de cooperação com Portugal

O vice-primeiro-ministro cabo-verdiano, Olavo Correia, salientou a "grande abertura" do Governo português e disse estar "confiante" num "bom acordo" para o novo Programa Estratégico de Cooperação (PEC), que será superior a 120 milhões de euros.

"Tem havido uma grande abertura da parte do Governo português e estou confiante que conseguiremos um bom acordo", afirmou na terça-feira à tarde o também ministro das Finanças, em conferência de imprensa para apresentar o Orçamento de Estado para 2022.

"Estamos a negociar bem com Portugal, não só projetos convencionais, mas agora novos projetos, novas parcerias, novas abordagens, à luz também do novo contexto, com o quadro que estamos confrontados hoje", apontou o governante.