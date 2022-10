Cabo Verde espera "o mesmo espírito" nos acordos de mobilidade na CPLP

O Governo cabo-verdiano disse esta quinta-feira esperar "o mesmo espírito" e "a mesma vontade" nos acordos de mobilidade na Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que não quer que seja um espaço de reuniões e de fóruns.

"Os acordos de mobilidade só têm sentido se todos os Estados tiverem com o mesmo espírito, com a mesma vontade de, efetivamente, sermos um espaço", disse o ministro de Estado, da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, na sua intervenção na abertura, na Praia, do X Encontro de Escritores de Língua Portuguesa.

O ministro, em representação do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que estava inicialmente previsto no programa, manifestou ainda a vontade de continuar a trabalhar para que o espaço lusófono seja um espaço que orgulha a todos, pondo em prática o acordo de mobilidade, lançado por Cabo Verde durante a sua presidência da CPLP (2018-2021) e aprovado há pouco mais de um ano em Luanda.