Cabo Verde estende layoff simplificado até 30 de junho

Cabo Verde vai estender por mais três meses, até 30 de junho, o regime de layoff simplificado, em vigor há um ano para mitigar as consequências económicas da pandemia, conforme proposta do Governo a aprovar esta sexta-feira no parlamento.

A decisão consta da proposta de lei que procede à terceira alteração à lei que estabelece "a medida excecional e temporária de proteção de postos de trabalho" no âmbito da covid-19, através do regime simplificado de suspensão de contrato de trabalho, que se traduz num quinto período de três meses de 'lay-off' em Cabo Verde, levada na quinta-feira ao parlamento.

Continuará a envolver as empresas ligadas ao setor do turismo - que representa 25% do Produto Interno Bruto (PIB) -, tal como no atual período de 'lay-off', em vigor até 31 de março, mas será alargado à indústria e serviços exportadores, em função da quebra da faturação, que passa a ser comparada, para as empresas poderem aceder à medida, com igual período de 2019, devido à diminuição em 2020, com a pandemia.