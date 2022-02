Cabo Verde fechou 2021 com défice de 130 milhões de euros

As contas públicas de Cabo Verde registaram um défice superior a 14.371 milhões de escudos (130 milhões de euros) em 2021, equivalente a 8,1% do PIB estimado, mas abaixo do previsto, segundo dados do Ministério das Finanças.

De acordo com o relatório da Conta Provisória do Estado no quarto trimestre, a que a Lusa teve esta sexta-feira acesso, este desempenho continuou a ser condicionado pelas consequências económicas da pandemia de Covid-19, embora com uma recuperação nas receitas totais, mais 1,8% face a 2020, e um aumento de 0,5% nas despesas.

O défice de 8,1% do Produto Interno Bruto (PIB) até dezembro compara com o défice de 8,9% no mesmo período de 2020, segundo os dados do mesmo relatório.

Segundo previsão anterior do Governo, o défice das finanças públicas de Cabo Verde deveria ascender a 9,6% do PIB em 2021, conforme inscrito no Rolamento do Estado Retificativo, aprovado em julho passado e ainda fortemente influenciado pela crise sanitária e económica provocada pela pandemia.

"As pressões que levaram a uma acentuada diminuição da capacidade de financiamento no quadro do OE 2021 [Orçamento do Estado] e da necessidade de reforço de recursos para mitigar os efeitos da Covid-19, ao nível social, sanitário e económico, se viram agravadas com a necessidade, também, do Governo assegurar as dotações necessárias para garantir a realização das eleições legislativas e presidenciais, de forma segura, transparente e dentro dos prazos previstos, que tiveram lugar em 2021", justifica ainda o documento.

"Tais pressões traduziram-se no aumento da necessidade de financiamento das despesas correntes, com destaque às despesas sociais e de resposta sanitária, que impactaram negativamente, não apenas a capacidade de financiamento do Estado, mas, também, ao nível dos principais indicadores no quadro das finanças públicas", lê-se ainda.

Cabo Verde inverteu em 2020 a tendência decrescente dos seis anos anteriores, de diminuição do défice das contas públicas, segundo dados anteriores do banco central.

O agravamento do défice das contas públicas é explicado pela pandemia de Covid-19, nomeadamente as consequências económicas, que levaram à paragem praticamente total do turismo, que garante 25% do PIB do país.

Contudo, o resultado anterior também ficou abaixo da pior previsão do Governo para o desempenho de 2020, que apontava para um défice histórico nas finanças públicas cabo-verdianas de 11,4% do PIB - abaixo do pico de 10,3% em 2012 -, mas refletindo uma forte diminuição das receitas públicas.

Nos últimos dez anos, o saldo das contas públicas (anual) de Cabo Verde foi sempre deficitário, com picos em 2012 (-10,3% do PIB) e 2013 (-9,3% do PIB), descendo até ao mínimo de -1,8% do PIB em 2019, antes da crise provocada pela pandemia.