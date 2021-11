Cabo Verde forma primeiros médicos em parceria com a Universidade de Coimbra

A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) realiza este sábado a cerimónia de imposição de fitas aos primeiros médicos formados no país, numa parceria com a Universidade de Coimbra que começou com 25 estudantes e 17 terminaram a formação.

Segundo a universidade pública cabo-verdiana, a cerimónia vai decorrer nas suas instalações, em Palmarejo Grande, a partir das 15h30 (mais uma hora em Lisboa).

Em outubro de 2015, um total de 25 estudantes foram pioneiros na formação, mas apenas 17 chegaram ao fim, sendo que 15 vão receber as fitas, enquanto um é de nacionalidade brasileira e outro decidiu não tomar parte da cerimónia.