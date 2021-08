Cabo Verde importou 190 mil euros por dia em combustíveis nos primeiros seis meses do ano

Cabo Verde importou o equivalente a 190 mil euros por dia em combustíveis nos primeiros seis meses do ano, mais 5% face às compras no mesmo período de 2021, então afetadas pela crise provocada pela pandemia de covid-19.

De acordo com dados do Banco de Cabo Verde (BCV) compilados esta sexta-feira pela Lusa sobre as importações nacionais, o país comprou ao exterior, de janeiro a junho do presente ano, pouco mais de 3.820 milhões de escudos (34,8 milhões de euros) em combustíveis de vários tipos.

Trata-se de um aumento de 5,3% face ao primeiro semestre de 2020, em que Cabo Verde importou cerca de 3.627 milhões de escudos (33 milhões de euros).