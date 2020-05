Cabo Verde investe cerca de um milhão de euros para remodelar hospital psiquiátrico na Praia

O Governo cabo-verdiano vai remodelar o hospital psiquiátrico da Trindade, na Praia, por cerca de um milhão de euros, obra lançada esta quarta-feira a concurso e que deve arrancar no segundo semestre do ano.

De acordo com o concurso público da empreitada, lançado pela Infraestruturas de Cabo Verde, trata-se de uma obra de remodelação que será financiada pelo Governo de Cabo Verde, estando avaliada em até 110 milhões de escudos (um milhão de euros), dependendo da proposta vencedora.

Com cerca de 40 camas e quase duas dezenas de profissionais, aquela unidade funciona como uma extensão do Hospital Dr. Agostinho Neto, no centro da cidade da Praia, apoiando na área da psicologia e doenças mentais, mas recebendo doentes de quase todas as ilhas.

Nos últimos dias, pelo menos 20 pacientes e sete trabalhadores daquele hospital testaram positivo para covid-19, tendo ficado em isolamento naquela unidade hospitalar, segundo informação das autoridades de saúde cabo-verdianas.

O concurso público agora lançado define que o critério de adjudicação da obra "é o da proposta economicamente mais vantajosa".

A abertura pública das propostas a concurso está marcada para as 10h00 locais do dia 30 de junho de 2020.