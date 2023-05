Cabo Verde isenta de visto cidadãos da CPLP para estadias até 90 dias

Cabo Verde vai passar a permitir estadias curtas no arquipélago, de até 90 dias, para cidadãos dos Estados-membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), conforme alterações legais introduzidas para implementar o acordo de mobilidade.

De acordo com a alteração à lei sobre o regime jurídico de entrada, permanência, saída e expulsão de estrangeiros do território cabo-verdiano, bem como da respetiva situação jurídica, em vigor a partir desta terça-feira, Cabo Verde passa a prever entre as modalidades de mobilidade a "Estada de curta duração CPLP".

"É garantida aos cidadãos dos Estados-membros da CPLP a entrada no território nacional para estada de curta duração com isenção de visto, nas condições previstas no Acordo sobre a Mobilidade", com "a duração máxima de 90 dias", admitindo, contudo, a possibilidade de exigência de apresentação de meios de subsistência.