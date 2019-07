Cabo Verde prepara-se para receber novo parque eólico

O Governo cabo-verdiano anunciou esta terça-feira que colocou a concurso a construção de um novo parque eólico na ilha de Santiago, que se juntará a outros projetos nas energias renováveis, incluindo solar, em todo o arquipélago.Segundo informação divulgada pelo Ministério da Indústria, Comércio e Energia de Cabo Verde, o projeto do parque eólico de Achada Mostarda terá uma potência instalada de 10 megawatts (MW).De visita hoje ao local, o ministro com a tutela da Energia, Alexandre Monteiro, conheceu a Estação Meteorológica de Achada Mostarda, já instalada naquela área e que recolhe parâmetros meteorológicos, nomeadamente a velocidade e a direção predominante do vento. O objetivo é reunir dados para a preparação de propostas e estudos de projetos para o próximo parque eólico, que será construído na localidade."Estamos a qualificar as áreas reservadas para instalação dos parques eólicos com informação, e torná-las mais atrativas para investimentos e reduzir os riscos", afirmou o ministro, à margem da visita a Achada Mostarda.O governante acrescentou que, além deste parque, o Governo cabo-verdiano tem outro projeto para um parque eólico de 5 MW na ilha da Boa Vista e está a preparar uma carteira de projetos de 50 MW, que abrangerá todas as ilhas, entre aproveitamento solar e eólico.Segundo o Ministério da Indústria, Comércio e Energia, a Estação Meteorológica de Achada Mostarda foi financiada pela Cooperação Luxemburguesa, no âmbito do Programa de Apoio ao Setor das Energias Renováveis.