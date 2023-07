Cabo Verde prevê "avalanche de pedidos" com nova lei de nacionalidade

A ministra da Justiça de Cabo Verde, Joana Rosa, previu esta sexta-feira uma "avalanche de pedidos" de nacionalidade cabo-verdiana com a nova lei que foi aprovada na quinta-feira por unanimidade no parlamento.

A proposta de lei que define as condições de atribuição, aquisição, perda e reaquisição da nacionalidade cabo-verdiana foi aprovada na especialidade e na globalidade por unanimidade dos deputados presentes na sessão parlamentar no momento da votação.

A lei foi aprovada por todos os 64 deputados presentes no momento da votação final global, sendo 36 do Movimento para Democracia (MpD, no poder), 24 do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) e quatro da União Cabo-verdiana Independente Democrática (UCID, oposição).