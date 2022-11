Cabo Verde quer cortar perdas de eletricidade na rede pública em 5,5 pontos em 2023

O Banco Europeu de Investimento vai financiar com 110 milhões de escudos (um milhão de euros) um programa para reduzir em 5,5 pontos percentuais as perdas de eletricidade na rede pública de distribuição em Cabo Verde em 2023, segundo o Governo.

"A redução de perdas em 5,5 pontos percentuais alivia significativamente o custo energético no país. Atualmente, cada 1% de perdas representa um volume de energia não faturado de 190 mil contos [190 milhões de escudos, 1,7 milhão de euros] por ano. Assim sendo, uma redução de 5.5 pontos percentuais evita um custo adicional anual na fatura energética de 1,05 milhão de contos [mil milhões de escudos, 9,5 milhões de euros]", sublinha o Governo, nos documentos de suporte à proposta do Orçamento do Estado para 2023, a votar na generalidade, no parlamento, esta sexta-feira.

Cerca de um quarto de toda a eletricidade produzida em Cabo Verde anualmente é dada como perdida, nomeadamente por furtos na rede, ficando por faturar, de acordo com dados oficiais do grupo estatal Electra.