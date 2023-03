Cabo Verde quer outras dimensões na cooperação desportiva com a China

O ministro do Desporto de Cabo Verde disse esta terça-feira que o país está num processo para transformar o Estádio Nacional na "casa do desporto" e manifestou a vontade de desenvolver outras dimensões na cooperação desportiva com a China.

"Fica aqui lançado o repto para trabalharmos juntos para conseguir desenvolver outras dimensões na cooperação desportiva entre Cabo Verde e a China, sobretudo naquilo que nos vai permitir ter um capital humano muito mais bem formado do que temos agora", disse Carlos do Canto Monteiro.

Na sua intervenção na cerimónia de reabertura do Estádio Nacional, na Praia, o ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto disse que apenas as infraestruturas físicas, cuja requalificação foi financiada pela China, tal como a construção inicial, não vão fazer o país chegar ao nível que deseja.

"E, portanto, é nosso compromisso, para além de agradecer a construção, trabalhar fortemente para tirar partido dessas infraestruturas e querer também desenvolver uma outra dimensão na cooperação desportiva com a China", insistiu o governante, apontando como outra possível área o processo de treino em várias modalidades.

O Estádio Nacional de Cabo Verde é uma obra orçada em 12,6 milhões de euros, financiado pela China e inaugurado em 24 de agosto de 2014, com capacidade para 15 mil espetadores.

Mas, desde 2021 está sem certificação da Confederação Africana de Futebol (CAF) e da Federação Interacional de Futebol (FIFA) para receber jogos da seleção nacional, que num primeiro momento passaram a ser realizados no Estádio Adérito Sena, em São Vicente, que também foi interditado, e os últimos jogos oficiais dos "Tubarões Azuis" foram realizados fora do país.

Desde julho do ano passado, o estádio recebeu obras de melhoria, orçadas em 406 mil euros, entre elas a substituição do relvado sintético, e a CAF autorizou a seleção a voltar a jogar em casa, o que vai acontecer na sexta-feira, contra o Essuatíni, para a terceira jornada do apuramento para a Taça das Nações Africanas (CA) de 2024.

Foram ainda realizadas melhorias na pista de atletismo, na tribuna de honra, pintura de bancadas e ferragens, substituição de oito mil cadeiras, manutenção dos geradores, substituição do sistema de som e intervenções na rampa para as pessoas com deficiência.

Outra das novidades no Estádio Nacional é um túnel amovível de acesso aos balneários, uma exigência das instituições que regem o desporto, mas também mais duas cabines de imprensa e foi criado um espaço com refeitório, lavandaria e cozinha.

"São novas infraestruturas que se inserem num programa de melhoria de toda a capacidade instalada no Estádio Nacional, para não só ser uma infraestrutura que possa receber competições, mas também que possa cuidar da parte da dignidade e do conforto para quem usa, quer em treinamento, quer em competição", afirmou Monteiro.

O ministro disse que a maior infraestrutura desportiva de Cabo Verde recebe mais de mil atletas por ano, com realização de treinos e de campeonatos das mais diversas modalidades, o que, enfatizou, exige que as condições sejam constantemente melhoradas.

E anunciou que ainda este ano vai ser reaberto o Centro de Alto Rendimento Desportivo (CARD), que funcionava antes da covid-19, bem como a instalação do Centro Desenvolvimento de Atletismo para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

Insistindo na necessidade da valorização das outras dimensões, Carlos do Canto Monteiro anunciou ainda que já foi iniciado, também com a China, o processo para a construção nas imediações de um hotel para atletas, para melhorar as condições de alojamento, e transformar o Estádio Nacional na "casa do desporto" de Cabo Verde.

O embaixador da China em Cabo Verde, Xu Jie, disse que as obras de melhoria no Estádio Nacional fazem parte das novas medidas da cooperação entre o país asiático e o arquipélago africano na aérea desportiva.

"A China e Cabo Verde desfrutam de uma profunda amizade tradicional e de uma cooperação frutífera no campo desportivo e as duas partes têm desenvolvido cooperação frutífera em assistência de material desportivo, participação de recursos humanos e construção de infraestruturas desportivas", enumerou o diplomata.

O Estádio Nacional foi construído pela empresa chinesa Top International Engeneering Corporation, nos arredores da Praia, e está equipado ainda com torres de iluminação, 80 câmaras de vigilância com capacidade para alcançar 300 a 500 metros em redor, e pista de atletismo em tartan, com oito corredores.

Está equipado com salão para fisioterapia, espaços para a polícia, bombeiros e médicos, bem como para outros agentes desportivos, e no exterior, espaço para a prática das disciplinas de lançamentos no atletismo - dardo e disco.