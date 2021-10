Cabo Verde quer reduzir taxa de incidência e ter 90% de vacinação em 2022

Cabo Verde quer reduzir a taxa de incidência acumulada da Covid-19 para menos de 25 casos por 100 mil habitantes e ter 90% de população elegível vacinada, segundo a proposta de Orçamento do Estado para 2022.

As previsões constam da proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), apresentada hoje aos jornalistas pelo vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, que reafirmou o objetivo de Governo de alargar a idade de vacinação a pessoas dos 12 aos 17 anos.

Até segunda-feira, segundo dados da Direção Nacional de Saúde, Cabo Verde tinha uma taxa de vacinação de 78,2% da população maior de 18 anos, enquanto 39,5% de pessoas já estão totalmente vacinadas.

O ministro da Saúde de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, disse na sexta-feira que o país quer chegar a 85% de população vacinada até final deste mês.

Ainda para a área sanitária, o ministro avançou outras medidas que o Governo pretende implementar no próximo ano, como manter e reforçar os 649 profissionais de saúde para o combate à pandemia e mais 155 profissionais para reforço da resposta sanitária.

Também anunciou o reforço das infraestruturas e equipamentos do Sistema Nacional de Saúde, num investimento de 356 milhões de escudos (3,2 milhões de euros) e pretende assegurar os custos com a transição epidemiológica e garantia de assistência medicamentosa, que vai custar aos cofres do estado 1,9 milhões de escudos (17 milhões de euros).

Abordagem integrada para a vigilância, prevenção e combate de doenças, reforço da capacidade laboratorial e descentralização do Laboratório de Virologia, manter a isenção da taxa moderadora e contratação de 200 Técnicos de Apoio Operacional, para as escolas, em resposta à covid-19, são as outras medidas prevista no orçamento para o próximo ano.

Cabo Verde registou hoje mais 17 novos casos positivos de infeção pelo novo coronavírus e aumentou para um total de 37.718 casos positivos acumulados, dos quais 345 resultaram em morte, há 36.888 casos considerados recuperados e 461 os casos ativos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.805.049 mortes em todo o mundo, entre mais de 235,30 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.